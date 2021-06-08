Депутат госдумы обсудит с жителями вопросы развития районов. Об этом Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Утро в Ершове, как всегда, начал со спортивной прогулки. Дает заряд бодрости, а рабочие планы сегодня обширные.

Вчера встречались с жителями поселка Новосельский. Острые вопросы задавали не стесняясь. Многие взял в работу — те, которые не получается решить на месте. Сегодня такие встречи в селе Антоновка Ершовского района, в селе Демьяс Дергачевского района. А вечером — в посёлке Модин, это Озинский район, самое начало России. Обсудим и проблемы, и вопросы развития районов.

Кстати, о развитии. Вчера еще раз побывал на стройплощадке нового корпуса Чапаевского санатория. Ведутся отделочные работы. По качеству нареканий нет, но по темпам надо усиляться. И не успокаивать себя, что до окончания сроков еще много времени. Можно сказать, этот объект для района стратегический. Он откроет новые возможности для оздоровления сотен людей. А для местных жителей создаст рабочие места, налоги, инфраструктуру, — пишет Панков.