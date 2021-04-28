Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня совершает рабочую поездку в Пугачев, об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня работаю в Пугачеве. Вместе с жителями посмотрим, как идет ремонт тротуаров. Погода позволяет подрядчикам выходить на участки и работать. В этом году будут отремонтированы 11 тротуаров в городе. За качеством будем следить вместе с общественным советом. Скажу, наша задача — обеспечить подходы ко всем учреждениям соцсферы в городе.

Обсудим и строительство нового ФОК открытого типа. Он появится на территории школы N13. Местной власти нельзя затягивать сроки строительства площадки для установки спортивного оборудования. Напомню, оно поступит за счет федеральных средств.

Сегодня заеду и в семьи Пугачева, где воспитываются особенные дети. В рамках акции «Единой России» передам школьникам планшеты для учебы, — отметил Панков.