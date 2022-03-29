Николай Панков сегодня работает в Пугачевском районе.

Депутат Госдумы Николай Панков на региональной неделе работает в своем округе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Сегодня работаю в Пугачевском районе. С жителями района обсудим что необходимо сделать для дальнейшего развития.

В прошлом году в городе начали ремонт тротуаров к объектам социальной сферы. Этот проект люди просили продолжить. Вместе с общественными советами, которые следили за строительством тротуаров, проведем мониторинг их состояния после зимы. Там, где есть недочеты, будем обращаться к строительным компаниям, чтобы провели ремонты по гарантии.

С наступлением плюсовых температур также возьму на контроль состояние детских площадок, которые установили в прошлом году. Жду предложений от жителей по адресам, где нужно дополнительно завезти песок на площадки», — отметил Николай Панков.