Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о предстоящих рабочих встречах.

— Сегодня работаю в Воскресенском районе. Много обращений от жителей поступает в социальные сети. Вместе обсудим проекты, которые помогают развиваться селам и всему району. Создание доступных условий для занятий спортом, ремонт дорог, вопросы водоснабжения и благоустройства нужно обсуждать с людьми. Чтобы найти удобное для всех решение.

На школьном дворе села Елшанка идут работы по реконструкции спортивной зоны. Об этом на прошлых встречах говорили с жителями, проект реализуем вместе. В Воскресенском районе продолжается ремонт внутрипоселковых дорог. Напомню, транспортный налог теперь остается в муниципалитетах. Это решение позволяет больше средств направить на приведение в нормативное состояние районных и сельских дорог.

Встретимся с работниками сельского хозяйства. В районе идет уборочная кампания. Труд аграриев сложен, они вносят большой вклад в развитие сельхозотрасли и экономики нашей области. Помогают развиваться селам. Спасибо им за это, — отметил Николай Панков.