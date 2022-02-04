Домой Рубрики Блоги Николай Панков: Сегодня Вячеслав Володин отмечает день рождения РубрикиБлогиНовости Саратова Николай Панков: Сегодня Вячеслав Володин отмечает день рождения По Новости Саратова - 04.02.2022 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня День рождения отмечает Вячеслав Викторович Володин. Он всегда помогает людям. Желаю крепкого здоровья, благополучия во всем и долгих лет жизни! http://novosti-saratova.ru/wp-content/uploads/2022/02/VID_20220204_011432_802.mp4 СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА После прогулки по крыше поликлиники саратовца с двумя детьми наказали заместителя руководителя по хозчасти Саратовское УФСИН: Пытки продолжаются Володин: Запред DW — ответный шаг на запрет вещания «RT DE» в Германии ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Николай Панков: Сегодня Вячеслав Володин отмечает день рождения Новости Саратова - 04.02.2022 0 Сегодня День рождения отмечает Вячеслав Викторович Володин. Он всегда помогает людям. Желаю крепкого здоровья, благополучия во всем и долгих лет жизни! После прогулки по крыше поликлиники саратовца с двумя детьми наказали заместителя... 03.02.2022 Саратовское УФСИН: Пытки продолжаются 03.02.2022 Володин: Запред DW — ответный шаг на запрет вещания «RT DE»... 03.02.2022 В центре Саратова рухнула стена кирпичного дома 03.02.2022