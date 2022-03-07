Волонтерский центр Саратовского отделения «Единой России» укомплектовал очередную машину с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня она отправилась в Ростовскую область.

Машина укомплектована самым необходимым: продуктами питания с длительным сроком хранения, предметами первой необходимости, гигиеническими средствами, бытовыми приборами. Вся гуманитарная помощь была собрана в общественных приемных местных отделениях партии «Единая Россия».

Спасибо всем жителям, которые не остались равнодушными и оказали волонтерскую помощь.

Сейчас жители Донбасса как никогда нуждаются в нашей помощи.

Напомню, что пункты сбора гуманитарной помощи открыты во всех местных отделениях партии. Необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-(8452) 27-12-07.