Съезд партии «Единая Россия» начал свою работу.

Президент России Владимир Путин на съезде говорит о задачах и путях реализации нашей народной программы.

Главным в ней является человек.

Огромная ответственность для «Единой России» – не просто составить народную программу, но и эффективно ее исполнить. Это подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии. Как и многие жители нашей страны, он внес предложения в программу. Они направлены на благополучие жителей, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, решение проблем сельских территорий, поддержку малого бизнеса. Продолжится и обеспечение граждан комфортным жильем. Будет реализована новая программа по расселению ветхих и аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2021 года.