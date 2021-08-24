Съезд партии принял народную программу . Она не заканчивается выборами.

Отмечу, программа формировалась на основании мнения жителей нашей области и всей страны. В основе документа – интересы людей. В народную программу вошли предложения по поддержке всех категорий граждан, развитию села, благоустройству городов, модернизации системы здравоохранения, развитию дорожной сети.

Жители нашей области приняли активное участие в ее формировании и стали соавторами тех инициатив, которые закреплены в документе. В программе каждый сможет найти близкие для себя решения.

Главное, как подчеркнул наш Президент, – эффективно реализовать народную программу. От этого будет зависеть дальнейшее развитие нашей страны.