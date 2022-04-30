Друзья, балаковцы, большое спасибо всем, кто высказал своё мнение и дал предложение о том, в честь кого из героев можно назвать школу №28 в Балаково.

Жители предложили нижеследующие имена. Теперь прошу вас проголосовать — чьё имя будет носить школа №28 в Балаково?

Доронин Иван Васильевич — лётчик Полярной авиации, участник Великой Отечественной войны, седьмой Герой Советского Союза. Уроженец Пугачевского района, в раннем детстве семья Дорониных переехала в Балаково. Принимал участие в экспедиции по исследованию Карского моря. Первым пролетел над Верхоянским хребтом.

Леошкин Евгений Иосифович — почётный гражданин города Балаково, тренер команды «Турбина», заслуженный тренер РСФСР. В 1968 году организовал и возглавил мотоклуб «Турбина». Шесть лет подряд возглавляемая Евгением Иосифовичем команда «Турбина» занимала первое место на чемпионате СССР по спидвею. Сегодня спидвей можно назвать самым популярным видом спорта в Балаково. А Леошкин является его основателем.

Князев Виктор Александрович — выпускник школы №28. Погиб при выполнении боевой задачи в Чеченской республике, посмертно награжденного Орденом Мужества. Педагоги отмечают, что Виктор был добрым, отзывчивым парнем, у него было много друзей, ребята его любили и уважали.

Максаков Александр Иванович — академик, Герой Социалистического труда, почётный гражданин города Балаково и района. Под руководством Александра Ивановича построены практически все промышленные предприятия города Балаково, большая часть жилого фонда. Максаков оказывал поддержку местной спортивной команде по спидвею — «Турбина». Принимал участие в строительстве Саратовского канала и Балаковской АЭС.

Проголосовать за одного из героев можно на моих страницах в социальных сетях. Итоги подведём 4 мая.

https://ok.ru/profile/568406244603/statuses/155835136214523

https://vk.com/wall-203535940_1001