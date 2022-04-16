Депутат ГД Николай Панков:

—Решение комиссии назвать проспект именем Петра Аркадьевича Столыпина принято. Согласен с этим. Он жил и работал в нашей области. Добился, чтобы в Саратове открылся университет и консерватория. При нем в городе начали асфальтировать дороги, строить водопровод и канализацию. Все это он делал для жителей.

На посту премьер-министра он продолжал отстаивать интересы людей. Реформы Столыпина в сельском хозяйстве и образовании дали возможности экономического развития. Россия стала одной из сильнейших мировых держав. Столыпин – это образец дипломатии. Умел убеждать и вовлекать жителей в совместную работу. Не боялся открыто выходить на сложные встречи. Потому что любил нашу область, страну и людей.

Для сохранения истории нужно отражать все периоды и все личности. Опять же, никто не против и заслуг Кирова. Он видный политический деятель. Поэтому у нас есть Кировский район, сквер имени Кирова. Знаменитый в стране тракторный завод носит его имя. Есть город Киров. Но с Саратовом его ничего не связывает.

Иногда, может быть с какой-то задачей, или от непродуманных решений из нашей истории изымались одни личности и насаждались другие. Лозунг «До основанья, а затем» сегодня неприемлем. Поэтому сохранение истории очень важно не только для нас. Это важно и для будущих поколений.