В начале пленарного заседания Государственной Думы председатель Вячеслав Володин предложил начать с минуты молчания.

Депутаты почтили память погибших наших воинов.

Также рассмотрим меры по укреплению экономики нашей страны.

Они охватят важнейшие направления. В том числе, это социальная защита граждан, поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение лекарствами, дополнительная индексация пенсий. Все это на повестке сегодняшнего пленарного заседания Госдумы.

Депутаты проведут несколько таких дополнительных заседаний для принятия разработанных мер. Наша страна продолжит свое развитие, несмотря ни на какое давление извне.

Строгое наказание понесут те, кто распространяет фейки о действиях наших вооружённых сил.

До 15 лет лишения свободы и штрафы до 5 млн рублей.

Не стоит миндальничать с теми, кто совершает враждебные действия против нашего государства и его граждан.