Строительство Южного обхода вокруг Саратова и нового мостового перехода необходимо нашему городу.

В первую очередь это безопасность горожан. Транспортные потоки будут идти по объездной, а не через населенные районы Саратова. Сейчас жители Юбилейного ощущают это на себе. Чтобы попасть на левый берег Волги, все большегрузы идут по мосту у Пристанного.

Южный обход Саратова будет соединен с трассой Саратов-Озинки. После передачи ее на федеральное обслуживание изменилась ситуация – снизилась аварийность. Дорога почти полностью приведена в нормативное состояние. На встречах жители отмечают, что стало комфортно и безопасно. Строительство южного обхода открывает новые перспективы для развития нашей области.