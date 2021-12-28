Часто встречаемся с ветеранами. Всегда стараюсь поздравить их с праздниками, спросить мнение по волнующим вопросам.

Сегодня побывал в гостях у Николая Ивановича Сокова, ветерана Великой Отечественной войны. Поздравил с наступающим праздником, пожелал здоровья. Как всегда, он встретил тепло.

Николай Иванович не очень много говорит про военные годы. Но знаю: для него всегда долг был превыше всего. Пройдя суровую школу войны, он продолжал защищать безопасность нашей Родины. А после службы в армии трудился в Саратове, помогая сделать город лучше, решая проблемы жителей.

Такие люди – достояние нашей области. Горжусь, что довелось с ним познакомиться и когда-то вместе работать.

Спасибо нашему старшему поколению, ветеранам за то, что посвятили жизнь самому главному. Защищали нашу страну, трудились, растили детей и стремились к лучшему будущему. С наступающим Новым годом!