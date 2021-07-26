Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об инициативах по профилактике сиротства.

— Сегодня на площадке партпроекта «Крепкая семья» говорили о такой острой проблеме, как профилактика сиротства. Отметили ряд важных направлений, которые могут найти отражение в программе дальнейшей работы.

Они касаются законодательных решений, социальной адаптации детей-сирот, помощи семьям в социально опасном положении. Крайне важный вопрос – обеспечение жильем. Отмечу — на это направлен закон, над которым работал в Госдуме. Он позволяет задействовать земельные участки с незавершенным строительством для решения проблем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В том числе, детей-сирот.

Нужно постоянно помнить и об эффективности межведомственного взаимодействия. Чтобы структуры образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительные органы постоянно координировали свою работу и выходили с инициативами. Там, где речь идет о детях, все вопросы – важные, — подчеркнул Панков.