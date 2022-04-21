Главная тема сегодняшнего пленарного заседания Госдумы – годовой отчет Центробанка РФ за 2021 год. Перед депутатами выступает его председатель Эльвира Набиуллина.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— Речь пойдет, в том числе, о решении задач, связанных с пандемией. А также о задачах по снижению инфляции, защите сбережений граждан, доступности кредитов и ипотеки.

Центральный банк играет огромную роль в нашей экономике. Напомню, ранее уже принят ряд важных для людей законов. В том числе, о кредитных каникулах, о запрете на списание банком социальных выплат.

Заслушав отчёт ЦБ, депутатам необходимо будет принимать решение о Председателе ЦБ и членам Совета директоров ЦБ, — отметил Николай Панков.