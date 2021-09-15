В Балаково спикер Госдумы Вячеслав Володин заехал в сквер в 8 микрорайоне.

Организация сделала сквер неплохо. А Володин сразу начал с тех моментов, что не дают сказать, что готово все. Это и о необходимости дополнительного освещения, и о скамейка, и о автополиве, и о пешеходных переходах через дорогу. Эти вопросы задавали и жители с близлежащих домов. Если что-то не сделано, не надо торопиться сдавать. А если сдаёте, должно все быть готово.

А жители задались и другим вопросом. Что бетонные столбы и электрическая линия, проходящая через парк, все портит. Оказалось, проблема гораздо глубже. Она оказалась частной линией электропередач. Не поверите .

Причём, город не давал разрешение на выделение земли. Проект не был согласован. Как так, просто частная линия электропередачи проходит через весь сквер. Где и дети и жители все становятся заложниками и подвергаются жизни опасности.

Интересно, чьё это творение и хамство? Жители говорили, что это творение Кискина. Закон для всех.