Сегодня, 26 марта, депутат Госдумы Николай Панков встретился с представителями малого бизнеса в Саратове. По его словам, коронавирус проверяет всех на прочность, особенно предпринимателей.

— Что мы можем предложить, чтобы соблюдая все требования в связи с инфекцией не оставить людей без работы и средств к существованию? Не дожидаясь каких-то решений сверху, как здесь на местах нам сделать, чтобы облегчить ситуацию? — задает вопрос присутствующим Панков.

На заседании поставили в пример сеть кондитерских «Яблонька», которая не только не сокращает людей, но и набирает сотрудников для курьерской доставки. Все с медкнижками, в перчатках, масках, проводят дезинфекцию. Кроме того, была оценена волонтерская инициатива «Молодой Гвардии», заключающая в доставке продуктов пенсионерам.

Политик отметил, что горожане обращаются с предложениями о помощи, но их никто не координирует. Тут с ответным словом выступил представитель саратовкой мэрии Алексей Никитин. Он заявил, что с предложениями уже обратились несколько предпринимателей, которых разделили на три группы.

— Первые буду обеспечить питание в учебных заведениях. Ищем варианты как снизить издержки, когда образование закрыто на карантин. Вторая группы ответственна за снижение и отстрочку платы за аренду в муниципальных помещениях, — начал доклад Никитин.

Панков удивился, почему школьники не получают льготное питание:

— Неправильно говорить — бюджет сформирован, а остальное как хотите так и выживание. Смотрите пример Госдумы, вчера президент предложил льготы, сегодня их парламент уже обсуждает во вторник законопроекты соответствующие будут приходить принимать. Никто там не говорит, что бюджет сформирован, — возмутился депутат.

Предприниматель из первой группы возразил, что больницы отказываются от поставок из-за коронавируса.

— У нас просто деньги кончаются, закупать не на что. С 17 до 22 за килограмм подорожала мука, яйцо стало 5,7 рубля, сахар подорожал до 35 рублей, гречка в полтора раза. Мы когда контракт выигрывали цены были иными, что нам делать теперь? — спросил представитель фирмы «Меркурий».

В ответ Панков заверил, что государство не допустит такого поворота событий.

— Не у государства, у него все будет хорошо, а у отдельных предприятий. Энгельсское управление образования должно 8 миллионов рублей с 2016 года. Мне отписались, что они погасят их к 2023 году. У меня вопрос — а я доживу? — заметил представитель Меркурия.

После резкого ответа Панков согласился, что эффективность заседаний штабов, которые собирают чиновники, не высока.

— Цены выросли, а кто обоснованность роста их проверит? Мишустин? Чиновники на местах порядочность нашу воспринимают как слабость, надо более оперативно работать, — заявил политик.

Представители ООО «Ацтек» пожаловались, что в связи с закрытием школ приостановлены поставки:

— Мы до конца года должны платить зарплату, налоги, аренду помещений в школах, где готовят пищу. Мы протянем месяц, ну два. Потом мы просто закроемся. Наши риски, признаем. Но поскольку нас регулируют, наценку, у нас малая прибыль. К следующему учебному году область останется без организаторов школьного питания.

Панков заметил, что «зачастую министерства тупо выполняют инструкции, а не ищут способы решить вопрос».