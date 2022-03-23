Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о сегодняшней рабочей повестке федерального парламента.

«Сегодня Госдума примет положение о парламентской комиссии. Она будет наделена широкими полномочиями, чтобы расследовать деятельность биолабораторий на территории Украины. Изучать факты, информировать зарубежные парламенты, международные общественные организации и СМИ. И готовить предложения по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России.

На повестке еще один крайне важный вопрос. Участники специальной военной операции в Украине и на Донбассе получат статус ветеранов боевых действий.

Будет рассмотрен и ряд мер для укрепления экономики и защиты интересов граждан. «Правительственный час» пройдет с участием вице-премьера Александра Новака. Тема актуальная – вопросы развития топливно-энергетического комплекса нашей страны.

Комитет по аграрным вопросам проведет сегодня парламентские слушания. Они касаются реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Напомню – то, что будет сделано в нашей области, уже подробно обсуждали с аграриями. И вместе с Минсельхозом РФ работаем над тем, чтобы в будущем году регион получил больше средств на развитие наших сёл», — отметил Николай Панков.