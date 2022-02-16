В рамках правительственного часа в Госдуме выступит сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин.

Речь идет о положении строительной отрасли и ЖКХ.

Также на повестке дня – первое чтение законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс. Ужесточается наказание за применение пыток. Необходимо законодательное решение, чтобы жестко пресечь подобные преступления против людей. Которые, к сожалению, имели место и в нашей области — в сфере исполнения наказаний.

Также рассмотрим вопрос об индексации «военных» пенсий выше уровня инфляции. Они будут пересчитаны с января текущего года. Это инициатива Президента РФ Владимира Путина. Ранее такое решение было принято в отношении гражданских пенсионеров.