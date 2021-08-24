Сегодня в Москве пройдет второй этап XX Съезда «Единой России». В работе Съезда примет участие Саратовская делегация, в состав которой вошли Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков.

Делегаты Съезда примут Народную программу партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва. Панков отметил, что жители Саратовской области принимали активное участие в ее разработке. В ходе ее обсуждения поступило свыше 100 тысяч предложений, которые направлены на развитие региона.

— Все предложения в Народную программу от нашей области обсуждали с жителями. Они касаются повышения качества жизни в городах и селах, поддержки семей с детьми, развития спортивной инфраструктуры, строительства дорог, а также современного аэропорта в Балаково. Ряд инициатив направлен на развитие аграрного сектора, включая восстановление системы мелиорации в левобережных районах, — подчеркнул Николай Панков.