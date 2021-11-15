В этом году с жителями районов области многое сделали для благоустройства.

Это ремонт тротуаров в Балаково, Вольске, Пугачеве, Ершове, Шиханах, Волжском районе Саратова. Обустройство зеленых зон и скейтпарка в Балаково. Строительство парка в поселке Юбилейный и так далее.

Обустройство городской среды положительно сказалось на качестве жизни людей. На будущий год работу надо продолжать. Безусловно, с учетом пожеланий жителей.

Эти вопросы уже обсуждали на встречах, чтобы составить программу развития районов. Но, конечно, основной вопрос – финансовый.

Предложение Вячеслава Володина о выделении районам не менее 10 млн рублей поможет продолжить ремонт скверов, парков и тротуаров в будущем году.