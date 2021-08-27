Сегодня проходит Конференция Саратовского регионального отделения «Единой России». Делегаты примут программу партии на выборах в Саратовскую городскую Думу шестого созыва.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков рассказал об итогах Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Он подчеркнул, что важные для жителей предложения внес президент страны Владимир Путин.

—Мы помним, как стартовала программа по расселению ветхих и аварийных домов. Дома, признанные аварийными после 2017 года, в программу не вошли. Так вот, наш президент внес предложение внести в программу расселения дома, призванные аварийными на 1 января 2021 года. Это важное решение для нашей области.

По предложению Владимира Путина в программу вошел запрет банкам списывать средства социальных выплат за кредиты. Предусмотрена выплата военнослужащим и индексация денежных довольствий. Регионы получат дополнительные средства на сохранение лесов и борьбу с пожарами. Кроме того, расширены меры социальной поддержки семей с детьми, — сказал Панков.

—Все предложения президента вошли в народную программу «Единой России». Напомню, она обсуждалась вместе с людьми. Свыше 100 тысяч инициатив жители нашей области направили в общественные приемные партии в ходе ее обсуждения, — добавил Панков.

Панков подчеркнул, что программы «Единой России» на выборах в органы местного самоуправления также обсуждались с жителями. В сентябре пройдут выборы в советы депутатов районных и сельских Собраний депутатов. Будет замещено 1125 мандатов.

—Важно, чтобы сформированные вместе с жителями программы на выборах в каждом районе были исполнены, — подчеркнул Панков.

Делегаты Конференции приняли программу партии на выборах депутатов Саратовской городской Думы.