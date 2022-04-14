К высадке деревьев в городском парке Пугачева присоединились жители города, представители общественной организации «Часовые Родины» и местного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков поднял вопрос защиты памятных мест от застройки.

«Места, куда люди приходят почтить память земляков-героев нужно защитить на законодательном уровне. Например, Аллея воинской славы в Пугачеве не попадает под действие существующих законов, но это знаковое место для всех жителей. Поэтому вместе с депутатами всех уровней в нашей области начали разработку законопроекта, который позволит установить охранные нормы по защите территорий памятных мест. Чтобы ни у кого никогда не возникло возможности застроить это место», – сказал Панков.

Напомним, по инициативе Николая Панкова создана рабочая группа по разработке законопроекта о защите памятных мест на территории области. В неё вошли депутаты «Единой России» в областной Думе. После завершения мониторинга памятных мест во всех населенных пунктах свои предложения также направят депутаты из районов области.

Представители общественной организации рассказали депутату о том, что своими силами создают в парке уголки патриотического воспитания. В этом году планируют расширить территорию парка. Уже выкорчевали ветхое деревья. На их месте планируют высадить липы. Николай Панков пообещал помочь и передать в парк саженцы молодых лип.

Представители общественной организации рассказали депутату о том, что своими силами создают в парке уголки патриотического воспитания. В этом году планируют расширить территорию парка. Уже выкорчевали ветхие деревья. На их месте планируют высадить липы. Николай Панков пообещал помочь и передать в парк саженцы молодых лип.