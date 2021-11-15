Вольск — купеческий город на Волге преображается.

В этом году отремонтированы тротуары в исторической части города, подходы к социальным объектам. Это создаёт комфорт и безопасные условия для жителей. Пешеходная зона на Революционной становится украшением центра города.

Проекты Вячеслава Володина помогают сохранить самобытность и уникальную архитектуру Вольска.

Это Свято-Троицкий собор, Городской парк, реконструкция здания Вольского краеведческого музея.

Благоустройство набережной Вольска — долгожданный проект. Новая Набережная станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей нашего Волжского города.