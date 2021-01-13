В Вольском районе определены победители конкурса депутата Госдумы Николая Панкова среди городских и сельских библиотек. Конкурс «Слава, достойная памяти» посвящен боевому и трудовому подвигу наших земляков в годы Великой Отечественной войны.

Вольчане представили на конкурс 21 проект, каждый из них включает целый комплекс познавательных мероприятий. Как отметил Николай Панков, все они подготовлены на высоком уровне, и победителей было определить очень сложно.

—Большое спасибо вам за вашу серьезную исследовательскую и краеведческую работу. Вы бережно собирали документы, фотографии, воспоминания участников войны и тружеников тыла. Вольский край дал стране 107 Героев Советского Союза, четыре Героя Российской Федерации и шесть полных кавалеров Ордена Славы. В тылу люди отдавали все силы, чтобы обеспечить фронт боеприпасами, продовольствием, техникой. Врачи и медсестры лечили раненых. Это огромный, неоценимый вклад в Победу, о котором должны знать и помнить все поколения, – обратился к участникам конкурса Николай Панков.

Первое место занял проект методиста центральной детской библиотеки Галины Макаровой. По ее мнению, роль библиотек в патриотическом воспитании молодежи очень велика. И очень важно воспитывать детей на примерах из жизни земляков, на событиях из истории родного края.

Проект Любови Аверьяновой, сотрудника библиотеки №18 села Нижняя Чернавка, занял второе место. Она стремилась повысить интерес вольчан к чтению лучших художественных и документальных произведений о Великой Отечественной войне. И привлечь в библиотеку больше читателей.

Третье место заняла работа Татьяны Ергуневой, сотрудника библиотеки №3. Она помогла систематизировать и сохранить в библиотеке информацию о жизни и подвигах героев-земляков.

Николай Панков поздравил участников конкурса, вручив им грамоты и подарки. А два победителя поедут в город-герой Волгоград, где их ждет экскурсионная программа и встреча с волгоградскими коллегами для обмена опытом.

