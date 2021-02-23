В День защитника Отечества секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков присоединился к акции «Защитим память героев». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

—С утра возложил цветы на Аллее героев в Балаково. Более 14 тысяч балаковцев ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Тринадцать из них — Герои Советского Союза, и четыре — полные кавалеры Ордена Славы. Их подвиг бессмертен.

Сейчас пытаются стереть из памяти заслугу наших ветеранов, тех, кто отстоял страну. Вместе с жителями Балаково вышли в 28-градусный мороз, чтобы защитить память об их подвиге. Не дадим переписать историю и обесценить подвиг тех, кто ценой своих жизней обеспечил нам мирную жизнь.

Дорогие земляки, ветераны, все кто с оружием в руках обеспечивает безопасность страны, с праздником! — пишет Панков.