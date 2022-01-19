На прошедшей региональной неделе проводил встречи в округе.

И почти на каждой жители так или иначе затрагивали вопрос качества медицинской помощи и недостатка медицинских кадров в районах.

Сейчас эта тема особенно актуальна. Пандемия пока не сдается. Врачи и медицинский персонал почти не знают отдыха.

Уже поднимал вопрос об увеличении заработной платы работникам скорой помощи, главврачам и всем сотрудникам районных больниц. Держу на контроле работу фракции «Единой России» в облдуме по поддержке врачей.

Насколько знаю, на заседании Правительства РФ, запланированном на 21 января, будет рассматриваться выделение средств бюджетам территориальных фондов ОМС. Они пойдут на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Речь идёт о найме новых сотрудников.

В том числе, для нашей области предусмотрено 546 млн рублей.

Считаю, такие меры говорят о понимании проблемы на государственном уровне. И о реальной работе по поддержке регионов.