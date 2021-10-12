Депутаты Государственной Думы приехали в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца на встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает депутат ГД Николай Панков.

Он подчеркнул, что встреча с Президентом России очень важна для каждого депутата Госдумы.

-В полном составе Госдума прибыла в Кремль, находимся в ожидании встречи. Сегодня Вячеслав Викторович Володин говорил, что нам нужно руководствоваться программами Президента, его законопроектами, где во главе всего – человек труда и решение задач для наших жителей, — отметил Панков.