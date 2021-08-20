На встрече обсудили варианты решения проблем, которые жители поднимали в ходе прошлых встреч.

Один из главных вопросов, который волнует жителей и представителей общественных советов — предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению.

Депутат ГД Николай Панков подчеркнул, что такой подход, когда люди оплачивают услугу и не получают должного качества, недопустим. Жители Иволгино рассказали, что столкнулись с проблемой незаконных врезок в систему водоснабжения. Они опасаются, что регуляторы давления снова выйдут из строя. В 2020 году в результате гидроудара затопило более 50 квартир. Жильцы домов ещё не до конца смогли устранить последствия аварии.

— Собственник сетей, КВС, должен усилить работу и навести порядок, – сказал Панков.

В ходе встречи подняли и вопрос строительства новой школы в микрорайоне. Николай Панков рассказал, что работы начнутся осенью. В сентябре планируется проведение конкурсных процедур.

—В этом году начали строительство новой поликлиники в Юбилейном. Кроме того, старое здание поликлиники также останется в системе здравоохранения. Обсуждаем и открытие медицинского кабинета в «Совхозе Комбайн», — сказал Панков.

Представители общественного совета поселка «Совхоз Комбайн» рассказали, что представители КВС отказываются идти на диалог с жителями. В микрорайоне требуется строительство сетей водоотведения. Сейчас стоки попадают в овраг.

—Проблема возникла не сегодня и ее нужно решать конкретными шагами. Жители много лет страдают от чьего-то бездействия. Отмечу, микрорайон привлекательный для молодых семей. Здесь нужны комфортные условия. Старые сети уже не справляются с нагрузкой, — сказал Панков.

Кроме того, жителей волнует вопрос покоса травы на ул. Столыпина.

—Улица муниципальная, и это ответственность местной власти. Здесь вопрос незатратный. Жители правильные вопросы поднимают — каждый на своем участке должен добросовестно исполнять свои обязанности. Прежде всего, это вопросы безопасности, — отметил Николай Панков.