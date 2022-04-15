Депутат ГД Николай Панков сегодня встретился с ветеранами «Боевого братства» в Балакове.

—Говорили о том, что нас всех волнует. Эти герои прошли Афганистан, Чечню, Сирию, многие горячие точки. Но для них не менее важно защитить то, что они отстояли. И они многое делают, чтобы увековечить память о героях-земляках. Воспитывают молодёжь настоящими патриотами, прививают детям любовь к спорту. Занимаются поисковой работой, создают музейные экспозиции. Воспользовался случаем, чтобы поблагодарить их за это.

Также попросил их поддержки в совместной работе. Очень важно, чтобы школы в Балаково и во всей области носили имена наших героев. Так молодёжь будет знать своих героев-земляков и равняться на них.

И ещё один вопрос. Сейчас с депутатами областной Думы разрабатываем законопроект, который позволит защитить территории памятников от застройки. Составляется перечень монументов и памятных мест в районах области. В том числе, в Балаковском. С участием «Боевого братства» эта работа может быть еще эффективней, — написал депутат.