Депутат ГД Николай Панков провел встречу с жителями и партийным активом Ершовского района. На ней обсуждалась дальнейшая реализация проектов, важных для людей.



—Спасибо за то, что оказали доверие партии «Единая Россия» и мне, как депутату. Это обязывает нас работать еще эффективней. Расслабляться нельзя. Предлагаю обсудить не только проекты, которые сейчас реализуются, но и вопросы, которые нужно решить в дальнейшем, — сказал Панков.



В Ершове продолжается работа по повышению качества медицинской помощи, ремонту тротуаров. Решаются проблемы школ и учреждений среднего профессионального образования.



—В новом созыве Госдумы продолжим вместе решать вопросы по развитию Ершовского района. Это и ремонт внутрипоселковых дорог — сельским поселениям поступят областные средства из расчёта 3 тыс руб. на жителя. Это благоустройство, водоснабжение, ремонт школ, детсадов, Домов культуры. Все «болевые точки» обсуждали с вами и включили в программу развития района. Чтобы на будущий год решить поставленные задачи, уже сейчас необходимо готовить проектно-сметную документацию. И смелее выходить с инициативами по развитию района. В этом тоже всегда готов оказать поддержку, — отметил Панков.