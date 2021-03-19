Действующий депутат госдумы от Саратовской области Николай Панков намерен баллотироваться в парламент и в будущем созыве. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

Он подал документы в организационный комитет для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Государственной думы по Балаковскому одномандатному избирательному округу №164.

— Для меня участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» очень важно. Это возможность ещё раз встретиться с избирателями, отчитаться о проделанной работе, совместно принятых решениях. Обсудить проблемы, которые необходимо вместе решать в будущем.

Предварительное голосование даёт и возможность ещё раз выслушать предложения и инициативы граждан, их мнение о принимаемых законопроектах и перспективах развития наших городов и сёл.

Кроме этого, важна конкурентная борьба, в рамках которой мы можем задействовать наши партийные структуры. Выявить тех, кто наиболее достоин представлять интересы жителей в законодательных собраниях различного уровня. А также мобилизовать усилия для решения важных проблем людей, сохранения стабильности, — отметил Николай Панков.