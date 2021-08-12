Депутат государственной думы Николай Панков выразил недовольство работой Саратовской коммунальной службы ООО «КВС». Мысли по этому поводу он написал на своем канале в социальной сети Телеграм.

В качестве примера недобросовестной работы коммунальной службы он привел котлован на улице Братьев Никитиных. По словам жителей дома номер 14, работы закончились уже давно, но котлован, наполненный водой по прежнему не засыпан. Вода подмывает дорогу и бортовой камень уже начинает рушиться. Более того, котлован не огорожен сигнальной лентой.

В городе много примеров недобросовестной работы «Концессий водоснабжения». В последнее время вокруг организации разгорается все больше скандалов. Напомним, что депутат Саратовкой думы Александр Янклович записали видеообращение к правительству и надзорным органам, с просьбой заставить КВС работать.