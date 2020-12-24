Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о планах по решению проблемы нехватки специалистов на местах.

—Завершилась осенняя сессия Госдумы. Дальше работа в регионе. Завтра важные встречи в Балаково, Вольске и Пугачеве.

Все они направлены на решение проблемы нехватки специалистов в районах области. Во-первых, в здравоохранении. Для этого укрепляем сотрудничество с Саратовским государственным медицинским университетом. Они с районными больницами заключат соглашение со школами о формировании медицинских классов. Это поможет выявить тех, кто после окончания школы готов выбрать профессию врача.

Что особенно важно, это будут ребята из районов, которые после обучения останутся работать на малой Родине. У них будет возможность напрямую общаться с профессорами СГМУ. Которые будут помогать с освоением профильных предметов, консультировать по интересующим вопросам.

Будет сотрудничать с районами и Клинический центр СГМУ. Это и медицинская помощь жителям (а при необходимости – госпитализация в Центре). И методическая помощь врачам райбольниц различного профиля. А также телемедицинские консультации.

Встречусь со студентами медколледжей Вольска и Балаково. Теми, кто после выпуска планирует работать на станции скорой помощи в своем районе. Им буду выплачивать с января повышенные стипендии.

Кроме того, в Пугачеве обсудим с руководством гидромелиоративного техникума вопросы дальнейшего развития. В нашем Заволжье развивается мелиорация. Поэтому востребованы специалисты в этой сфере. Для этого проработаем создание профильного класса для профориентации студентов, — пишет Панков.