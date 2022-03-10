Депутат ГД Николай Панков рассказал о ходе сегодняшнего заседания.

—Сегодня есть шанс сформировать свою экономику. И нужно принимать законы нужные для нашего государства. И здесь главное защитить людей.

Те предприятия ,что зарабатывали на нашем рынке и ушли, это шанс для нас вырваться из объятий Вашингтона. Мы должны стать еще сильнее . Это необходимо и для защиты наших граждан и для развития экономики.Именно так призывает Володин работать парламенту страны, — написал он.

Панков также отметил, что в выступлениях лидеров всех фракций в Государственной Думе видно сплочение по вопросам внутренней и внешней политики, решениям Президента страны Путина.