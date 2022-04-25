Здание речного вокзала необходимо для пассажирской инфраструктуры. Об этом сегодня, 25 апреля, в своем телеграм-канале «Пара слов» заявил депутат ГД Николай Панков.

-Кроме того, это важный, исторически значимый элемент саратовской набережной. Много раз говорили с жителями о том, что его нужно возрождать. А для этого – вернуть из частной собственности.

Поэтому хорошая новость, что Росимущество подало иск об истребовании этого здания из чужого незаконного владения. Важно, что при этом налагается запрет на регистрационные действия в его отношении. Чтобы пока суд да дело, объект не перепродали в третьи руки. Здание Речвокзала – это достояние нашего города и его жителей, — написал он.