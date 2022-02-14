Неоднократно на встречах жители военного городка в Пугачеве поднимали проблему разрушения зданий, которые юридически остались в ведении Министерства обороны РФ.

По просьбам людей обратился с этим вопросом в Минобороны. Замминистра дал ответ – 7 помещений на улице Ермощенко начнут передавать в собственность муниципалитета. Кроме того, в собственность города будет передан и земельный участок на Революционном проспекте.

Теперь местная власть должна подготовить все необходимые документы для оформления. Параллельно уже сейчас пора разрабатывать план благоустройства. Как использовать эти помещения и землю, нужно обсуждать с пугачевцами.

Ранее вместе с жителями в военном городке установили детскую площадку, отремонтировали проезжую часть и тротуары. Разбирались и с коммунальными проблемами – приглашали специалистов, чтобы наладить систему отопления и подачи воды на верхние этажи домов. Продолжим обсуждать, что еще необходимо сделать.