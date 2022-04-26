Школу в Иволгино подрядчик должен завершить к началу учебного года.



Об этом в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков.

«Справедливо сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, что жители Иволгино натерпелись неудобств. В шаговой доступности ни одной школы нет. Шесть лет были вынуждены возить детей в другие микрорайоны. Новую школу здесь нужно сдать к 1 сентября. Для этого есть все ресурсы. Подрядчик должен предоставить скорректированный план-график.

Строительство школы в Иволгино — это то, о чем просили люди. Вместе с ними выбирали место. На начальных этапах обсуждали и проект. С общественным советом выезжали в новые школы Саратова и Энгельса. Смотрели лучшие практики.

Здесь будет современное и оснащённое учреждение. В том числе предусмотрены отдельные помещения для групп продлённого дня. Это ещё один проект, который Вячеслав Володин предложил реализовать в нашей области для удобства жителей», – пишет Панков.