Сейчас здесь идет строительство трех долгожданных объектов.

Первое — ведётся планировка будущего парка. Отмечу, при этом сохранят и обустроят часть ландшафта — небольшой карьер. Будет предусмотрен автополив для газонов и цветников. Ну и, конечно, детские площадки, лавочки, дорожки и все, что необходимо для отдыха жителей любого возраста. Главное, поддерживать хороший темп работ, не останавливаясь в выходные. Кстати, был тут и в субботу — работы продолжались.

Второе – поликлиника. Строительство продвигается. Уже началась кладка второго этажа. Кстати, пока растут этажи, надо продумать и другой вопрос. Чтобы не только сохранить, но и приумножить коллектив прекрасных медицинских специалистов после переезда в новое здание.

Ну и третье – ФОК открытого типа в Юбилейном. Он практически готов. Осталось нарисовать разметку на беговых дорожках и установить тренажеры. И можно будет уже начинать тренировки. Открытие не будет приурочено к каким-то датам. Как только спортивный объект будет готов, его откроют для жителей. Как и в Вольске, Пугачеве и Балаково. Сюда можно будет приходить всем жителям, и абсолютно бесплатно тренироваться.