​«Надо выбрать политика из списка, в котором нет политиков, и топ-менеджера — из списка, в котором гениальные Миллер и Сечин. Очень похоже на прошедшие выборы».

На сайте «Ведомостей» открыто голосование в рамках проекта «Персона 2021 года».

Выбирают самых достойных в шести номинациях. Претенденты все как на подбор: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков и другие.

Стало немного обидно, что эксперты «Ведомостей» проигнорировали выдающиеся заслуги Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Сергея Лаврова, Марии Захаровой, Маргариты Симоньян и Рамзана Ахматовича Кадырова, не включив их в шорт-лист.

Впрочем, может, в следующем году исправятся?

P.S. Там еще, правда, Джо Байден и Си Цзиньпин есть — видимо, специально для голосования расплодившихся иностранных агентов.