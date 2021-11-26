Парламентариев из Северной Осетии показательно «сломали».

Помните, как вчера они первые (!) во всей стране проголосовали против закона о QR- кодах на транспорте?

В соцсетях все восхищались мужеством ребят из Северной Осетии!

Но уже ближе к вечеру депутатов «собрали» повторно. Предварительно поговорили с ними. Очень «проникновенно». И заставили переголосовать.

Результат предсказуем — парламент Северной Осетии изменил своё мнение очень быстро, подержав QR-коды. Сигнал всей стране отправлен — депутаты будут переголосовывать столько раз, сколько будет нужно для правильного результата.

В Саратовской области такого финта, как в Северной Осетии, не будет. Депутаты Саратовской областной Думы проголосуют «как надо» с первого раза. Они — молодцы, понятливые ребята. «Покурить и попИсать» во время голосования не выйдут.