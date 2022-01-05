Россия граничит с восемнадцатью странами. Шестнадцать из этих стран признаны во всем мире.

И в самых, казалось бы, близких по духу странах уже прошли протесты или революции.

Южная Осетия, Абхазия, Грузия, Украина, Белоруссия. Теперь — Казахстан. Митинги, протесты и беспорядки — это, пожалуй, самое мягкое и не сильно страшное.

Революция, переворот и гражданская война — вот это действительно страшно, жестко и с кровавым исходом. Пострадать может каждый.

Кто-то говорит, что в соседних странах беспорядки имеют искусственное происхождение и подогреваются из-за рубежа. Другие уверены, что власти сами «допекли» народ.

Мне кажется, истина посередине: люди не могут больше терпеть, а «помощники» из-за рубежа «помогают» в смене власти. Тоже не бескорыстно. Надеясь на политические «плюшки и дивиденды» от новой власти. Рассчитывая, что новое правительство, пришедшее на смену старому, будет более сговорчивым на международной арене.

Лично мне очень не хочется, чтобы сценарий дружественного нам Казахстана, Белоруссии или Украины повторился в России.

В школьном курсе истории нас учили, что революция начинается тогда, когда «верхи» не могут, а «низы» не хотят.

В России, мне представляется, «верхи» как раз могут, а «низы» все ещё хотят. Но, чтобы избежать таких событий, которые были или проходят на Украине, в Белоруссии и Казахстане, мне представляется, нужно менять подходы.

Опыт соседних стран можно и нужно собирать и анализировать. Надеюсь, специальные подразделения в различных российских министерствах и ведомствах этим сейчас и занимаются.

Да, на международной арене Россия сильна. Даже слишком. А вот внутриполитические вопросы как-то оставлены на «второй план».

Мне кажется, России срочно необходимо решить лишь три основных вопроса:

— вернуть честные выборы во все органы власти;

— создать независимую судебную систему;

— уйти от «системы кормления» чиновников и близких людей, за которыми закреплены регионы-вассалы, сферы бизнеса или даже целые корпорации.

Кто-то добавит в этот перечень вопросы повышения заработных плат, пенсий и пособий. Отмену пенсионной реформы. Снижение цен и много других проблем.

Но я считаю, что от решения даже этих трёх вопросов жизнь существенно наладится. Эти основные вопросы лежат в плоскости справедливости. И, самое главное, все это уже закреплено в Конституции и федеральных законах. Но почему-то не реализуется в полной мере.

Как говорится в одной шутке, ставшей афоризмом, «в России теперь такие законы, что требовать соблюдения закона незаконно».

Хорошо, что шутить ещё не запретили!