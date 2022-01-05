Россия граничит с восемнадцатью странами. Шестнадцать из этих стран признаны во всем мире.
И в самых, казалось бы, близких по духу странах уже прошли протесты или революции.
Южная Осетия, Абхазия, Грузия, Украина, Белоруссия. Теперь — Казахстан. Митинги, протесты и беспорядки — это, пожалуй, самое мягкое и не сильно страшное.
Революция, переворот и гражданская война — вот это действительно страшно, жестко и с кровавым исходом. Пострадать может каждый.
Кто-то говорит, что в соседних странах беспорядки имеют искусственное происхождение и подогреваются из-за рубежа. Другие уверены, что власти сами «допекли» народ.
Мне кажется, истина посередине: люди не могут больше терпеть, а «помощники» из-за рубежа «помогают» в смене власти. Тоже не бескорыстно. Надеясь на политические «плюшки и дивиденды» от новой власти. Рассчитывая, что новое правительство, пришедшее на смену старому, будет более сговорчивым на международной арене.
Лично мне очень не хочется, чтобы сценарий дружественного нам Казахстана, Белоруссии или Украины повторился в России.
В школьном курсе истории нас учили, что революция начинается тогда, когда «верхи» не могут, а «низы» не хотят.
В России, мне представляется, «верхи» как раз могут, а «низы» все ещё хотят. Но, чтобы избежать таких событий, которые были или проходят на Украине, в Белоруссии и Казахстане, мне представляется, нужно менять подходы.
Опыт соседних стран можно и нужно собирать и анализировать. Надеюсь, специальные подразделения в различных российских министерствах и ведомствах этим сейчас и занимаются.
Да, на международной арене Россия сильна. Даже слишком. А вот внутриполитические вопросы как-то оставлены на «второй план».
Мне кажется, России срочно необходимо решить лишь три основных вопроса:
— вернуть честные выборы во все органы власти;
— создать независимую судебную систему;
— уйти от «системы кормления» чиновников и близких людей, за которыми закреплены регионы-вассалы, сферы бизнеса или даже целые корпорации.
Кто-то добавит в этот перечень вопросы повышения заработных плат, пенсий и пособий. Отмену пенсионной реформы. Снижение цен и много других проблем.
Но я считаю, что от решения даже этих трёх вопросов жизнь существенно наладится. Эти основные вопросы лежат в плоскости справедливости. И, самое главное, все это уже закреплено в Конституции и федеральных законах. Но почему-то не реализуется в полной мере.
Как говорится в одной шутке, ставшей афоризмом, «в России теперь такие законы, что требовать соблюдения закона незаконно».
Хорошо, что шутить ещё не запретили!