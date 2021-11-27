Меня иногда упрекают, что мои посты критичны.

Вокруг много хорошего, а я вижу плохое. Исправляюсь.

Буду стараться делать еженедельный пост про хорошее. Очень надеюсь, что со временем посты про хорошее станут основными.

Сегодня — про Саратов.

На этой неделе наш город стал другим. Принято решение о присоединении района к городу. Теперь это Новый Саратов. Просто огромный по территории — 2 100 квадратных километров.

По площади Саратов стал вторым в России. Больше только столица Москва (2 561 кв. км). Санкт-Петербург уступает нашему городу почти на треть! А Казань мы обогнали по площади более, чем в 3 разa!

Что ещё в нашем городе будет самым- самым: пешеходное кольцо (самое большое в Европе), набережная Волги, береговая линия всех, входящих в состав города населённых пунктов составит более 100 км!

Думаю, со временем, когда город станет очень уютным и комфортным для проживания, москвичи, уставшие от суеты мегаполиса, потянутся жить именно на Волгу — в Саратов.