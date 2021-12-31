В этот предновогодний день хочется дарить подарки, хорошее настроение и излагать умные мысли.

Традиционно поделюсь нажитым за год опытом, а чем ещё поделиться с подписчиками?

Вот, что мне удалось узнать или подтвердить за 2021 год.

Даже умные и сильные люди могут ошибаться. Далеко не все те умнее Вас, кто выше Вас по должности или положению.

Мудрее тот, кто находит в себе силы признать ошибку и исправиться.

Лучше попробовать, чем не пробовать и жалеть.

Терпение — основа всего: бизнеса, отношений, дружбы, новых проектов. Терпение- это когда делаешь — не получается, ты снова делаешь — не бросаешь. Только меняешь подходы, приёмы и способы. Получится! Рано или поздно обязательно получится!

Здоровье, конечно, по-прежнему, ещё одна основа. Особенно психическое. Без него в жизни, семье и бизнесе будет крайне ложно.

Во времена, когда нахваливают «голых королей», важно сохранять здравый смысл: не называть дурацкие решения умными и своевременными.

Хорошо, когда рядом есть люди, которым доверяешь. А ещё лучше, если эти люди с тобой уже долго.

Своё настроение мы создаём себе сами! Окружающие не могут испортить наше настроение без нашего внутреннего разрешения.

Дети — это круто, очень круто и ценно! Папам — дочки, а мамам — пацаны. Надо, короче, рожать.

Если что-то не нравится, надо пробовать менять. Самому менять, не надеясь на чудо. А чудо обязательно придёт само. Но только к тем, кто заслужил его своими попытками!

Говорят, следующий год тигра — год лидеров и бунтарей — людей, которые не подчиняются общепринятым правилам, придумывая новые, собственные нормы и законы. Они избегают проторенных дорог, ищут свои, при этом преодолевая многие трудности! Если это так, то следующий год обещает быть интересным! Прорвёмся!

С наступающим годом тигра, дорогие друзья и подписчики!