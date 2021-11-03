Я смотрю, тут многие не совсем понимают, что означает озвученная Бусаргиным передача Кумысной поляны на городской уровень.

Мол, ну финансирование будет пожиже, управленцы попроще (хотя куда уже проще-то? Но Кумыска так и останется в статусе особо охраняемой территории Саратовской области.

Но дело в том, что особо охраняемые территории в нашей стране не вырастают сами как грибы, а создаются и управляются в строгом соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ. Там, в пункте 2 статьи 2 разъясняется, что на территории страны «С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природныезаповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

e) дендрологические парки и ботанические сады».

А затем, в пункте 5 той же статьи объясняется, что «Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения… Природные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения». А если природные парки это территории регионального значения, то согласно пункту 4 они могут находится только под управлением региональной власти: «Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления…».

То есть, при передаче Кумысной поляны в ведение органов местного самоуправления (куда согласно Федеральному закону от О6.10.2003 N 131-Ф3 (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся все органы управления городом), никакого статуса «природного парка» у нее не останется.

Об этом, кстати, проговаривается и сам Бусаргин, называя Кумыску то «своеобразным памятником природы» (типа Городского парка), то прямо «городским лесом». Можно, конечно, сказать, что передача леса в управление городом нужна, чтобы город мог участвовать в управлении и сохранении, но и сейчас этому совершенно ничего не мешает, см. пункт 9 статьи 2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и пункт 19 статьи 14 «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Но, кстати, есть один интересный момент. Помните, что когда поднимался вопрос о применении ядов для потравы грызунов на территории Кумыски, то министр Доронин утверждал, что в пределах природного парка запрещено использование токсических препаратов только для защиты леса, а в остальных случаях сыпь — не хочу?

Так вот, согласно пункту 2.1 статьи 119 ЛК РФ, в городских лесах запрещается «использование токсичных химических препаратов». Любых и всё равно для чего.

Как теперь область будет сеять килограммы ядов и бодро рапортовать об успехах борьбы с ГЛПС, я не знаю.

Будьте здоровы!