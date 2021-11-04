В Саратовской области будет ликвидирован природный парк «Кумысная Поляна».

Его статус будет понижен до памятника природы регионального значения.

Вот такие заголовки должны появиться в местных газетах по материалам Телеграмм- канала вице-губернатора Романа Бусаргина.

Региональные власти отчаянно пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, пользуясь тем, что граждане не разбираются в статусе особо охраняемых природных территорий.

Однако, чтобы называть «развитием» происходящее с Кумысной Поляной, надо обладать, мягко говоря, альтернативным взглядом на жизнь. Впрочем, чего-чего, а уж альтернативного взгляда саратовским властям не занимать.

Вкратце — что происходит? В своем Телеграмм-канале Бусаргин сообщил, что «Для сохранения этого уникального места в Правительстве области разрабатывается проект постановления, согласно которому парку будет присвоен статус памятника природы регионального значения. Также будет определен режим особой охраны и виды разрешенного использования земельных участков».

Что мешает использовать для сохранения УЖЕ разработанное и принятое Положение о природном парке и УЖЕ разработанные для него зонирование, режимы охраны и т.д., совершенно непонятно. А сама фраза о присвоении звучит так же, как и «генерал-майору Кумысову будет присвоено звание полковника».

В нормальном мире это называется понижением, а в Саратовской области — оседлать вектор лидерства. Радуясь присвоению статуса «памятник природы», стоит понимать, что природный статус «природный парк» в этом случае автоматически утрачивается.

А это значит, что положение о природном парке, режимы его охраны, зонирование — всё это в момент присвоения статуса «памятник природы» перестанет действовать. И нет никаких юридических норм, обязывающих региональные власти перенести существующее зонирование на «новый» памятник природы. Более того, все природоохранные нормы можно будет существенно ослабить, и никто с этим ничего не сделает.

Так что вся борьба общественников за правильное зонирование Кумысной Поляны пойдет лесом. Можно, например, существенно расширить хозяйственную или рекреационную зоны и построить там милые симпатичные коттеджи. Пожалуйте бриться.

Для общего понимания нужно помнить, что в Саратовской области уже существует около сотни памятников природы регионального значения и только один региональный парк. Степень их охраны можно оценить самостоятельно. Например, региональный памятник природы Городской парк им. Горького находится в аренде у ООО «Квартал», памятник природы Буркинский Лес входит в состав охотугодья «Буркинское», находящееся в аренде 000 «Промэнерго».

Т.е. получить земли памятника природы вполне возможно, а уж использовать их можно довольно разнообразно. В том же горпарке объектом охраны являются дубовые ценозы (леса), но от лесов там остались одни дубы, да и то по той причине, что они умирают медленнее кустарников и травы.

Очевидно, что современный тип хозяйствования не способствует сохранению, но местное минприроды не особо переживает по этому поводу.

Можно, конечно, сказать «спасибо», что вообще не убили, не лишили статуса ООПТ, но что-то мне подсказывает, что всё возможно.