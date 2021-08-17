Правоохранители начали расследование массовой драки на улице Чернышевского в Саратове, что привело их к депутату Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николаю Бондаренко.

Предположительно, в потасовке участвовал его знакомый Фаик Мамедов, который ранее имел проблемы с законом.

Все произошло 10 августа на остановке у микрорайона Улеши. Судя по видео с места событий, которое засняли очевидцы, в драки приняли участие полсотни человек. Были слышны и четыре выстрела. Все началось якобы из-за семейной ссоры.

По информации «РЕН ТВ», Фаик Мамедов — хороший знакомый Николая Бондаренко, который был на его встрече с избирателями. На месте драки заметили его автомобиль, обоих мужчин опросили следователи.

Напомним, ранее Николай Бондаренко уже попадал в поле зрения СМИ. Его товарища по цеху — депутата Мелеузовского (Башкирия) горсовета от КПРФ Александра Котелевского заподозрили в жестоком убийстве инвалида. Общественность также обратила внимание на отдых депутата в элитном ресторане Ставропольского края.