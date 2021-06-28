Депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказался об отказе депутата Николая Бондаренко прививаться от коронавируса.

— Не знаю, почему депутат облдумы Бондаренко не хочет прививаться от коронавируса. Возможно, у него несокрушимое здоровье. Но если так, то почему он тогда не служил в армии, не защищал наше государство?

Допустим, прививаться или нет — личное дело каждого. Но при этом надо помнить о людях, которых можешь подвергнуть угрозе заражения. Коронавирус коварен. Его можно распространять, самому не чувствуя симптомов. Например, среди тех, кого коммунисты приглашают на митинги и встречи. А среди них есть и представители старшего поколения. Кто будет нести ответственность за угрозу их здоровью? И неужели Бондаренко будет не стыдно смотреть им в глаза?

Отмечу, он ровесник другого депутата облдумы – Андрея Воробьева. Вот вроде бы одно поколение, а отношение к людям разное. Речь не только о вакцинации. Воробьев создал строительную организацию, которая возводит объекты, важные для людей. В том числе, школы в микрорайонах «Звезда» и «Авиатор» в Саратове, детские сады в Энгельсе, бассейн в Самойловке.

А что создал Бондаренко? Сеть подписчиков на иностранном ресурсе? Благодаря которым во много раз вырос его личный доход? Да, разные люди – разные приоритеты. Повторю: никого не осуждаю. Но и понять не могу, — написал он.