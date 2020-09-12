Сегодня, 12 сентября, в территориальной избирательной комиссии Ленинского района Саратова рассмотрели жалобу, которая поступила на депутата Саратовской областной Думы Николая Бондаренко.

Принятым коллегиальным решением материал в отношении него направят в правоохранительные органы для привлечения к ответственности по статье 5.10 КоАП а также о принятии мер по удалению незаконной предвыборной агитации.

— Напомним, что сегодня, 12 сентября, запрещена любая предвыборная агитация, в том числе в средствах массовой информации и сети «Интернет». «Согласно закону только агитационные печатные материалы, ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом и размещенные в установленном Законом порядке на специальных местах, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах могут в этот день, как и в день голосования, оставаться на своих местах, — пояснила председатель окружной избирательной комиссии Татьяна Гарипова.