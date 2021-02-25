На открытом заседании комиссии Саратовской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемыми народными избранниками, огласили результаты проверки сведений, предоставленных депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко.

Речь идет о 2019 годе. Выяснилось, что он предоставил недостоверные и неполные сведения.

Также оказалось, что депутат получал гонорары за публикации и выступления “в качестве лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации”.

Об этом сообщил первый вице-спикер регионального парламента Алексей Антонов, который был председателем на заседании.